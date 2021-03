Il commento dell'ex terzino bianconero Moreno Torricelli a JTV dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 col Benevento: "La Juve ha iniziato controllando la situazione, crescendo nel finale di primo tempo con due-tre ottime occasioni. Nella ripresa, mentre la sensazione era che il Benevento avrebbe patito il grande pressing esercitato nei primi 45', la Juve non è però riuscuta a fare il giro palla veloce che si era intravisto, e quell'errore di Arthur ha compromesso tutto. Nel primo tempo la Juve mi è abbastanza piaciuta, nel secondo non ha dato continuità al giro palla e alla pressione alta e non è riuscita a mettere alle strette la difesa ospite, che si è comportata molto bene. Contro squadre che si difendono in undici bisogna riuscire a impensiere negli scivolamente laterali gli avversari, che oggi invece si sono sempre potuti rimettere a posto."