Torricelli: 'Io sono pro Thiago Motta'

Le parole di Morenoa Gazzetta:THIAGO MOTTA - “È da Juve? Credo di sì, la Juve ha fatto un progetto per creare valore in casa e la scelta su Thiago Motta rispecchia questa esigenza. Il progetto non può durare sei mesi e quasi mai la Juve ha fatto fuori un allenatore a metà stagione. Secondo me il progetto può essere valido, poi ovviamente bisogna centrare la qualificazione alla Champions League che è fondamentale per gli investimenti dell’anno prossimo. Ma ci sono ancora tante partite ed tutto aperto, bisogna aspettare la fine per avere una percezione complessiva. Io sono pro Motta”.

LA STAGIONE - “Il problema di questa stagione è che ci sono stati troppi infortuni su giocatori fondamentali. Fino all’infortunio di Bremer, la Juve aveva la migliore difesa, e quello ha condizionato tutto. Poi, è vero, sono mancati gli acquisti importanti e, siccome ritengo giusto che il club abbia pensato a determinati acquisti per come giocavano l'anno scorso, credo sia stata una sorpresa anche per la dirigenza il mancato rendimento di alcuni. Però giocare alla Juventus è difficile, non è così scontato che un top player di un’altra squadra lo diventi subito anche in bianconero, perché le responsabilità sono diverse. Però sì, in effetti quest’anno sono mancati i giocatori che dovevano fare la differenza”.