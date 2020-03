Moreno Torricelli, a Tuttosport, parla della situazioni relativa alla Juventus.



HIGUAIN - "Otto assist per Higuain, stupito? Per niente. Gonzalo è una punta centrale fondamentale perché è in grado di far salire tutta la squadra. Lì davanti è un vero punto di riferimento, sotto questo profilo è cresciuto molto. Si fa sempre trovare pronto, spesso dà cambi di gioco importanti, serve assist, partecipa attivamente alla manovra. È un grandissimo giocatore, per intelligenza tattica".



BENTANCUR - "È un calciatore completo. Non avrà la visione, la tecnica, la capacità di illuminare il gioco come Pjanic, ma nel possesso, nel recupero palla, nella gestione è bravissimo. Un fenomeno nel garantire equilibrio alla squadra".



RONALDO – "È sempre più straordinario, non solamente per i gol segnati. Non gli si può imputare nulla. Prova e riprova, sono sicuro che prima o poi romperà il ghiaccio anche su punizione. Forse salta all’occhio la netta differenza tra dribbling tentati e riusciti, però in Italia è più complicato giocare e ogni allenatore punta l’occhio su Ronaldo e cerca le contromisure per provare a fermarlo, ad esempio con i raddoppi di marcatura".



CHAMPIONS LEAGUE – "I bianconeri ambiscono a conquistare campionato e Champions. Quella vista contro l’Inter è una squadra che ha dimostrato di saper giocare e vincere quando conta, senza concedere nulla. Credo che la Juventus debba autoconvincersi delle proprie possibilità e dimostrare che non ce n’è per nessuno".