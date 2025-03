Torricelli difende Thiago Motta: 'Ha valorizzato tantissimi giovani, il progetto non può durare sei mesi'

AFP via Getty Images

Morenma anche della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it proprio alla vigilia del match tra le due squadre in cui ha giocato:È vero che si arriva dalla brutta sconfitta con l’Atalanta, dall’uscita dalla Coppa Italia con l’Empoli e dalla mancata qualificazione agli ottavi di Champions in un impegno col Psv che sembrava alla portata, ma credo

"Perché il monte ingaggi delle ultime gestioni non era più accettabile e sostenibile. È vero che sono stati tagliati grandi giocatori, che hanno dato tanto in questi anni alla Juventus, però non c’era più sostenibilità, soprattutto dopo la stagione senza la Championsper il futuro può essere tanto importante. Ovviamente non è facile trovare subito gli equilibri dopo aver cambiato così tanto, ma la ricerca della sostenibilità è fondamentale per una società gloriosa come la Juventus. Avere la seconda rosa più giovane del campionato implica degli alti e bassi, tant’è che la squadra fin qui è mancata nelle partite chiave, in cui è proprio l’esperienza a fare la differenza”."La Juve ha fatto un progetto per creare valore in casa e la scelta su Thiago Motta rispecchia questa esigenza. Il progetto non può durare sei mesi e quasi mai la Juve ha fatto fuori un allenatore a metà stagione. Secondo me il progetto può essere valido, poi ovviamente bisogna centrare la qualificazione alla Champions League che è fondamentale per gli investimenti dell’anno prossimo. Ma ci sono ancora tante partite ed tutto aperto, bisogna aspettare la fine per avere una percezione complessiva. Io sono pro Motta".“Il problema di questa stagione è che ci sono stati troppi infortuni su giocatori fondamentali. Fino all’infortunio di Bremer, la Juve aveva la migliore difesa, e quello ha condizionato tutto. Poi, è vero, sono mancati gli acquisti importanti e, siccome ritengo giusto che il club abbia pensato a determinati acquisti per come giocavano l'anno scorso, credo sia stata una sorpresa anche per la dirigenza il mancato rendimento di alcuni. Però giocare alla Juventus è difficile, non è così scontato che un top player di un’altra squadra lo diventi subito anche in bianconero, perché le responsabilità sono diverse. Però sì, in effetti quest’anno sono mancati i giocatori che dovevano fare la differenza”.Alla Juve nel 99% dei casi la partita la devi fare tu, ciò vuol dire dover fare gol entrando in un’area completamente occupata da giocatori che difendono. Alla Fiorentina ti capita magari che devi attaccare la metà campo avversaria, per cui c’è molto più spazio a disposizione. Alla Juve, se sbagli un controllo il pubblico rumoreggia. E questa è la difficoltà maggiore, soprattutto quando mancano giocatori di esperienza che possono tranquillizzare in alcuni momenti della partita. In questo momento ci sono tanti giovani e poca esperienza, per cui bisogna costruire e avere pazienza. Personalmente, la partita con l’Atalanta fino al primo gol mi è piaciuta tanto. Poi sono andati in difficoltà ed è un chiaro segnale d’inesperienza dei giocatori in campo”.“Avrei preferito che Motta avesse creato una base fissa di 6-7 giocatori durante l’anno, invece ci ha abituato a cambiare spesso nel corso della stagione. Questo, secondo me, non ha aiutato a consolidare l’ossatura della squadra. Non entro nel merito della scelta su Koopmeiners perché l’allenatore vede i giocatori nella quotidianità e sa lui su chi deve puntare, però l’assenza di elementi inamovibili può essere un fattore mancante che avrebbe potuto dare un riscontro migliore”.“Secondo me non è lontana. Se non ci fosse stata la sconfitta con l’Atalanta, la Juve sarebbe ancora in corsa per lo scudetto. Mancano ancora dieci partite e questo può contribuire a gestire meglio le energie fino alla fine. Chiaro che la delusione dopo l’ultima sconfitta è tanta perché si è concretizzata la possibilità di poter rientrare davvero nella bagarre, però siamo lì. Adesso è giusto avere fiducia fino al termine della stagione ed è fondamentale centrare la qualificazione alla prossima Champions”.