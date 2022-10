Moreno, ex difensore della Juve, ha parlato così a Radio BianconerA: "Penso che dal ko contro il Milan la squadra possa aver imparato qualcosa perché non è una banalità quando si dice che le sconfitte insegnano più delle vittorie, ma detto questo la prestazione dei bianconeri mi lascia perplesso quando leggo certi numeri. É impensabile finire il match con il 60% di possesso palla senza aver creato praticamente nulla nel secondo tempo, questo dato rimarca ancora una volta come alla Juve manchino giocatori in grado di accendere la squadra"