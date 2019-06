Moreno Torricelli spaventa i tifosi della Juventus. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Maurizio Sarri come erede di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, l'ex difensore della Vecchia Signora ha parlato così ai microfoni di RaiSport del futuro: "Sono contento per Sarri e ho molta curiosità per come si inserirà. Non vedo problemi nel gioco, ma davanti Ronaldo e Dybala per il gioco sarriano possono essere problemi". I supporter della Juventus, ovviamente, si augurano che le cose vadano molto diversamente.