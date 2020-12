Moreno Torricelli, a JTV; ha commentato Barça-Juve e la scelta di Buffon: "Per Buffon un giusto premio? Assolutamente sì. Non ho più parole per descrivere Gigi, mi fa piacere rivederlo in campo, giocare una partita così anche se le squadre sono già qualificate. E' sempre appagante, motivo di orgoglio. Con tanta tensione, tanto motivo di far bene. Al di là del risultato finale, questa può essere una partita che può dare il la al resto della stagione. Fare un'ottima partita e raggiungere un risultato importante può dare la giusta motivazione che ci serve. Per la crescita e l'autostima dei calciatori".