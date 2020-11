Un ex terzino della Juventus come Moreno Torricelli, vincitore dell'ultima Champions League bianconera nel 1996, ha così commentato il raffronto tra un centrocampista della Juve di oggi e di quella degli anni Novanta nel prepartita di Juve-Ferencvaros su JTV: "Arthur come Deschamps? Sì, c'è ancora da fare qualcosina però può essere molto simile. Didier lo vedevo più forte nel gioco aereo, era un mago a colpire di testa anche contro avversari di 1,95. Magari Arthur è più tecnico, ma anche sul pressing era davvero il numero uno. Comunque a pressare bene dev'essere tutta la squadra, dipende dall'atteggiamento della linea davanti a te."