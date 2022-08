L'ex centrocampista della Juve, Moreno Torricelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha commentato anche l'ottima prova messa in campo ieri sera da Alex Sandro.'Ricordo quando arrivò alla Juve ed ero convinto che avessero preso il nuovo Roberto Carlos, il brasiliano è uno che le qualità le ha, secondo me pecca un po' dal punto di vista della testa. Ha bisogno di recuperare un po' di autostima, per un ragazzo che non ha una personalità forte possono far male i fischi dei tifosi, ma ieri è stato applaudito all'uscita, magari riesce a mettersi nuovamente sulla strada giusta e a regalarci un anno del vecchio Alex Sandro, anche perché non dimentichiamo che in questa stagione si gioca anche le possibilità di andare al Mondiale'.