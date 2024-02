TORRES-JUVENTUS NEXT GEN, STATS & FACTS

Primo incrocio in terra sarda tra le due squadre.

La Torres è la squadra più prolifica del torneo in avvio di ripresa con 8 reti segnate tra il 46' e l'ora di gioco, come Ancona e Gubbio.

Luigi Scotto, della Torres, è il giocatore più sostituito fino a questo momento del torneo: 17 uscite anzitempo finora.

Quella sarda è la squadra che fin qui ha guadagnato più punti nei secondi tempi – 17 punti in più ottenuti rispetto alle prime frazioni –, ma è anche quella che fino a questo momento, sempre nelle riprese, ha segnato più autoreti, esattamente due come Ancona, Arezzo e Pescara.

La Juventus Next Gen è in serie positiva da sette turni, con 4 vittorie e tre pareggi. L'ultima sconfitta è arrivata in trasferta contro la Fermana il 16 dicembre 2023.

DaSabato 10 febbraio 2024, alle ore 16:15, la Juventus Next Gen affronterà la Torres – seconda in classifica, ma reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare disputate – con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità in questo girone di ritorno.Avviciniamoci insieme alla sfida del "Vanni Sanna" di Sassari con alcune curiosità e statistiche!