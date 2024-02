Pochi istanti fa sono state designate le squadre arbitrali per quello che sarà il prossimo turno di campionato di Serie C, con la Juventus Next Gen che andrà a giocare in casa del Torres. La squadra di Brambilla necessita di 3 punti importanti in virtù di una classifica non idilliaca. A dirigere l’incontro sarà il signor Alessandro Silvestri della sezione di Roma1, che verrà coadiuvato dai due assistenti Antonio Aletta e Daniele Sbardella. Il quarto ufficiale sarà, invece, Leonardo Di Mario.