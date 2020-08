Lo voleva la Juventus, andrà al Manchester City. Ferran Torres, seguito a lungo dai bianconeri, è a un passo dalla firma con il club inglese. Nonostante il trasferimento in Premier League, però, il talento classe 2000 che lascerà il Valencia ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni della BBC: "E' un giocatore che ammiro molto - ha spiegato Torres - vorrei seguire le sue orme. Non solo per come gioca a calcio, ma anche per il suo modo di essere fuori dal campo". Torres avrebbe potuto diventare compagno di Cristiano se la Juve avesse affondato il colpo per lo spagnolo, dal prossimo anno può ritrovarselo da avversario col ManCity.