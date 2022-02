Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra Viola, in cui ha lanciato la sfida alla Juve per la gara di Coppa Italia in programma al Franchi per il 2 marzo.



'La strada giusta è quella del lavoro e solo con tanti sacrifici possiamo ottenere i traguardi sperati. Prima pensiamo a sabato sera dopodichè penseremo alla Juve. Sappiamo che i tifosi della Fiorentina ci tengono tanto a battere la Juventus e noi vogliamo accontentarli. Speriamo di non deluderli e di riuscire a passare il turno'.