Secondo La Repubblica, Lucas- tornato all'Arsenal dopo una stagione in prestito alla Fiorentina - avrebbe mercato in Serie A. E tra le possibilità ci sarebbe anche la, che se riuscirà a liberarsi degli esuberi potrebbe ancora mettere a segno un colpo a centrocampo. Sull'uruguaiano ci sono anche la Sampdoria e la Roma: l'Arsenal chiede 15 milioni di euro per la cessione del cartellino di Torreira, 2,7 milioni di euro a stagione la richiesta del giocatore.