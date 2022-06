L'ormai ex attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso la conferenza stampa di presentazione nel suo primo giorno al Toronto.



'In molti pensano che sono qui per i soldi, ma ho fatto questa scelta per i miei figli e mia moglie. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno dato l'opportunità di sentirmi un giocatore importante. Ho giocato 10 anni a Napoli, sono abituato ad un certo tipo di pressione. Sono molto contento di aver accettato questa sfida Ho visto la partita allo stadio, è stato molto bello, ma sto male, chi mi conosce sa che non vedo l'ora di giocare'.