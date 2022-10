In questo modo titola l'edizione odierna di Tuttosport nell'approfondimento del derby della mole nel campionato primavera andato in scena ieri.I granata, come scrive il quotidiano, era avanti 3-1 all'intervallo prima di perdere la testa e permettere alla formazione allenata da Paolo Montero di agguantare il primo posto in classifica. Da una parte una squadra che ha capito l'importanza dei tre punti trascinata dal talento Yildiz nonostante una prestazione rivedibile, scrive il quotidiano, dall'altra invece una che ha peccato di troppa presunzione.