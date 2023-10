"Toro penoso: ma ti presenti al derby così?", il titolo di Tuttosport è eloquente e non lascia spazio a interpretazioni. I granata hanno pareggiato 0-0 contro il Verona in casa e sono reduci da 180 minuti senza segnare. Segnali poco incoraggianti a livello di gioco e anche individuale. Non il modo migliore per arrivare alla sfida contro la Juve.