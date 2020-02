Una settimana scioccante per il Torino di Walter Mazzarri, strapazzato dall'Atalanta (0 a 7), dal Milan in Coppa Italia (4 a 2) e ancora ieri a Lecce per 4 a 0. Una settimana che potrebbe essergli costata veramente cara: in mattinata, infatti, è arrivata l'ufficialità del suo esonero. Al suo posto, secondo quanto riporta Calciomercato.com, dovrebbe esserci pronto Moreno Longo, ex giocatore e allenatore delle giovanili del Torino, che torna in Serie A dopo la parentesi con il Frosinone. Inoltre, Longo ha anche allenato la Pro Vercelli. Per il tecnico, un impegno difficile, dal momento che eredita una squadra in piena crisi di identità e risultati.