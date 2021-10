All'intervallo di Torino-Juventus ha parlato a Dazn Rolando Mandragora, nel quale ha scaldato i guantoni a Szczesny con una conclusione dalla distanza nel suo stile. Queste le parole di Mandragora, giocatore peraltro in orbita Juve:e stiamo imprimendo il nostro gioco come mister Juric ci chiede. Speriamo di continuare su questa strada anche nella ripresa. Tiro da fuori? Sì può essere una chiave, ma l'importante è giocare per perseguire la vittoria e a fine partita faremo tutti i conti."