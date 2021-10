La Juventus ieri ha battuto il Torino in un derby teso come si conviene, e come accaduto tante altre volte i colori bianconeri prevalgono nel segmento finale di partita. Il gol decisivo è quello di Manuel Locatelli, che insieme a Giorgio Chiellini è il meglio votato dai giornali. E come potrebbe essere altrimenti?Per il resto, troviamo voti piuttosto coerenti per tutti i giocatori. Diversamente valutato l'impatto di Juan Cuadrado nel secondo tempo