Marko Pjaca ci ha davvero preso gusto. L'aveva detto, voleva rilanciarsi al Torino dopo una carriera smorzata in partenza da qualche infortunio di troppo. E anche in vista del match di oggi contro la Lazio sembrava vittima di un piccolo fastidio, che prò poi è rientrato. E lui ha potuto mettere ancora il timbro su questo buon inizio di campionato granata. Juric l'ha messo in campo infatti per gli ultimi venti minuti abbondanti di Torino-Lazio, col punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, e lui ha ripagato la fiducia andando a segnare il vantaggio-Toro con un poderoso colpo di testa.Due gare in fotocopia, decise (almeno fin qui) dal croato ancora di proprietà della Juventus.