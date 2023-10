Urbano, presidente del Torino, ha parlato all'evento Pallone Granata verso il derby. Le sue parole:- "Non facciamo troppi proclami, meglio concentrarci bene come stiamo facendo con Juric e con i ragazzi. Sabato ci attende un grande match da disputare tutti al top. I derby sono sempre particolari. Noi abbiamo tutta la voglia di fare bene, però non dobbiamo caricarlo troppo. Serve la stessa voglia messa in campo contro la Roma".