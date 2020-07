"Sono stato in momenti buoni e momenti duri. Però posso dire solo una cosa: è in questi momenti duri che dobbiamo stare ancora più insieme, perché l'unico modo per uscire da questo momento... Forza Toro sempre, sopratutto in questo momento brutto...". Lo scrive su Instagram Cristian Ansaldi, e lo fa subito dopo il 4-1 subito ieri dai granata contro la Juventus. Mercoledì all'Olimpico Grande Torino c'è subito la sfida contro il Brescia, per Longo è una gara fondamentale: se vince, ritroverà ossigeno e serenità in termini di lotta salvezza.