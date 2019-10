Leo e altri dieci. Così introduce la probabile formazione, Tuttosport. La Juve arriva a San Siro con tante certezze dettate dalla super gara disputata con il Leverkusen: sta crescendo, la banda bianconera. E lo sta facendo soprattutto a centrocampo, dove tornerà sicuramente Ramsey, stavolta titolare al posto di Bernardeschi e dunque sulla trequarti. Per il resto, Szczesny guiderà la classica retroguardia a quattro: Cuadrado e Alex Sandro saranno i terzini (Danilo e De Sciglio rientreranno dopo la sosta), Bonucci e De Ligt i centrali. In mezzo? Già detto del gallese, Khedira e Matuidi faranno come sempre da scudo a Pjanic, tra i più in forma d questo periodo. Davanti toccherà a Higuain, con Dybala in panchina. Ronaldo impossibile da immaginare in panchina.