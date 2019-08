Promosso. Pieni voti, sì. E non era scontato, anche perché in una Juve in fase di rodaggio, sono stati tanti gli alti e i bassi bianconeri. Non c'era Ronaldo, ma finalmente si è visto Aaron Ramsey. Come racconta il Corriere dello Sport, Ramsey era al rientro in una partita ufficiale dopo l'infortunio subito nella gara tra Napoli e Arsenal nello scorso aprile. Le prime impressioni? Importanti: un colpo di tacco per liberare Higuain, il destro fortissimo e la parata di Offredi. Certo, per essere la prima, ha dimostrato di avere una buona affinità e soprattutto tanta voglia di far bene. Nulla di nuovo, ma è bello vederlo dal vivo.