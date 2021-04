Il ritorno di Palazzi. Nel Consiglio Federale di oggi sono arrivate nuove nomine in materia di Giustizia Sportiva. Ex Procuratore Federale della Figc protagonista durante Calciopoli sarà ora Giudice Sportivo di Serie C.



E' ufficiale: “Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio. Giudice Sportivo Lega Pro: Stefano Palazzi (Presidente Corte di Appello Militare di Napoli)”.