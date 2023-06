Si chiude la stagione della Juventus con la trasferta di Udine, in palio un posto in Europa League. I bianconeri scendono in campo alle 21 per provare a terminare in maniera positiva un lungo anno con tante difficoltà in campo e fuori. Sarà l'ultima per molti giocatori come Di Maria, Rabiot e Paredes. Torna l'appuntamento con lo studio condotto da Antonio Romano per commentare il match tra Juve e Udinese insieme a Marcello Chirico. Seguilo su ilbianconero in diretta dalle 22:50.