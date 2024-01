Vigilia di Juventus-Sassuolo, con Allegri che parlerà in conferenza stampa alle 14:15 . Come ogni lunedì però, l'appuntamento è alle 13 insieme a Marcello Chirico e Cristiano Corbo nello studio di Antonio Romano. Torna OR per parlare del prossimo match dei bianconeri, con le ultime novità dal campo ma non solo.



Sono giorni decisivi per il mercato in casa Juve e saranno affrontati anche i temi legati alle trattative in corso. Qui in basso la diretta a partire dalle ore 13.