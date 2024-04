La Juventus torna in campo per il derby contro il Torino, partita mai banale e mai come le altre per i tifosi. I bianconeri non perdono contro i granata dal 2015 e proveranno a proseguire la striscia positiva. All'andata finì 2-0 grazie ai gol di Gatti e Milik. Partita che può valere un pezzo di qualificazione in Champions in caso di vittoria.



Nel post partita, subito dopo il triplice fischio, consueto appuntamento con Osservatorio Romano per affrontare tutti i temi della gara e analizzare le prestazioni dei bianconeri. In diretta, oltre a Marcello Chirico e Marianna Montagnino, dallo Stadio Olimpico ci sarà in collegamento Cristiano Corbo. Appuntamento a partire dalle 19:30.