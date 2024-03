Grande appuntamento questa sera allo Stadio Maradona, dove si affronteranno Napoli e Juventus. Una partita sempre sentita al di là della classifica. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria che ha interrotto il momento negativo, rispettivamente contro Sassuolo e Frosinone. Il big match potrà quindi far uscire almeno una delle due con molte più certezze e fiducia in vista del finale di stagione.



Come di consueto, subito dopo il termine del match, appuntamento con OR, la diretta condotta da Antonio Romano per commentare tutto ciò che è successo in Napoli-Juventus e le pagelle dei bianconeri. In collegamento Marcello Chirico e Cristiano Corbo dallo Stadio Maradona.