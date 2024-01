Giorno di partita in casa Juve. Questa sera, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia. L'obiettivo è chiaro, andare fino in fondo alla competizione, che il tecnico ha già vinto quattro volte in carriera. La vincente affronterà in semifinale la Lazio, che ha superato nel derby la Roma per 1-0.



Il match è in programma alle 21 all'Allianz Stadium; subito dopo la fine della partita, appuntamento con lo studio di Antonio Romano per commentare il match e le pagelle dei protagonisti. In collegamento ci sarà Marcello Chirico e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.