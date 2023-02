Siamo alla vigilia di, partita che vale l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium, i bianconeri sono chiamati a vincere per continuare il cammino europeo.Alle 20:15, dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Manuel Locatelli, Andrea Menon, che ha seguito la squadra in Francia, sarà in collegamento nella trasmissione a cura di Antonio Romano insieme a Marcello Chirico per analizzare le parole del tecnico e tutto ciò che riguarda la vigilia di un appuntamento importantissimo per la Juve.