Inizia una nuova settimana e continua il duello a distanza tra Juve ed Inter per il primo posto in classifica. I bianconeri affronteranno venerdì il Genoa per mettere di nuovo pressione alla squadra di Simone Inzaghi. Di questo parleranno Giancarlo Padovan e Marcello Chirico nel consueto appuntamento dallo studio di Antonio Romano, tornando anche sulla vittoria della Juve contro il Napoli.



SEGUI LA DIRETTA ALLE 14:30