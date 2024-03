Inizia in casa Juve un'altra settimana non semplice dopo il pareggio con l'Atalanta che porta a sei i punti guadagnati nelle ultime sette gare. Domenica i bianconeri tornano all'Allianz Stadium per affrontare il Genoa e provare a terminare la crisi di risultati iniziata a fine gennaio.



Nel consueto appuntamento del lunedì con l'Osservatorio Romano (appuntamento alle 13:30), Marcello Chirico insieme a Nicola Balice torneranno su quanto successo in Juventus-Atalanta, con tutti i temi del post partita e uno sguardo alla classifica in vista del finale di stagione. Senza dimenticare il tema che più scalda i tifosi in questo periodo, ovvero il futuro dell'allenatore. Segui la diretta a partire dalle 13.30.