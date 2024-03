Il campionato si fermerà per gli impegni delle nazionali ma saranno giorni di riflessioni nel mondo Juventus dopo l'ennesimo passo falso della squadra, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Genoa all'Allianz Stadium. Un pareggio che complica ancora di più un periodo già negativo per i bianconeri.



La classifica adesso inizia a preoccupare visto anche il calendario che avrà la Juventus da qui al termine della stagione e continua a tenere banco in casa bianconera il futuro di Massimiliano Allegri, sempre più incerto di rimanere la prossima stagione. Di tutto questo si parlerà nel consueto appuntamento del lunedì con Osservatorio Romano.Segui la diretta a partire dalle 13:30 con Marcello Chirico e Giovanni Albanese.