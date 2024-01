Questa sera inizia il cammino in Coppa Italia della Juventus, che alle 21 affronterà la Salernitana. C'è grande attesa nonostante sia "solo" un ottavo di finale; l'Allianz Stadium infatti sarà sold out per il match. Un motivo in più per la squadra di Massimiliano Allegri di non fare passi falsi e qualificarsi al turno successivo, dove i bianconeri affronterebbero il Frosinone.



Torna quindi anche l'appuntamento con Osservatorio Romano, la diretta post partita con Chirico e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium. Segui la diretta a partite dalle 22:50, subito dopo il termine della gara, con il commento delle pagelle e molto altro.