Dopo il pareggio nel derby con il Torino, la Juventus torna in campo questa sera alle 20:45, quando i bianconeri affronteranno in trasferta il Cagliari. Una partita chiave in ottica qualificazione alla prossima Champions League; vincerla significherebbe fare un grande passo verso l'obiettivo, come detto dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa.



La Juve non vince lontana dall'Allianz Stadium da ormai gennaio, un'eternità. Subito dopo il triplice fischio, torna Osservatorio Romano, la diretta post partita per commentare a caldo il match. In collegamento Marcello Chirico.