Consueto appuntamento del lunedì con la diretta condotta da Antonio Romano per parlare insieme a Marcello Chirico e Giancarlo Padovan del week end appena concluso. In particolare ovviamente il commento sulla vittoria della Juve contro il Verona, con annesse tante polemiche per i gol annullati a Kean e non solo.



Il punto poi anche su quanto successo per le altre formazioni bianconere, con le vittorie della Next Gen e della Primavera, oltre alle ultime news di mercato. Diretta che inizierà alle 14:30.