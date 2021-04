Domenica a ora di pranzo, nel big match della 18^ giornata di Serie A femminile, la Juventus Women è attesa sul campo del Sassuolo per provare a proseguire l'incredibile ruolino immacolato che sta tenendo in questo campionato. Un bottino pieno che per ora parla di 17 vittorie in altrettante partite. Le neroverdi sono un avversario temibile, principale candidata al gradino più basso del podio. Una sfida ricca di insidie, dunque, quella che affronteranno le ragazze di coach Guarino al ritorno dalla pausa-nazionali.