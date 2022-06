Dopo la Training Experience Elite, che ha coinvolto 23 giovani appassionate e appassionati di calcio da tutto il mondo, siamo qui per annunciarvi un graditissimo ritorno: quello della Juventus Academy World Cup che si svolgerà tra Torino e la Valle d’Aosta dal 14 al 18 giugno.



La notizia più bella è che si torna fisicamente in campo, dall’ultima edizione del 2019. Un altro bellissimo segnale di ripresa.



Quella di quest’anno sarà la terza edizione della World Cup e sarà diversa dalle altre per location, servizi e programmi. Un appuntamento prestigioso per la sua importanza e internazionalità.



Per la prima volta, infatti, si disputerà, come dicevamo, tra i paesaggi mozzafiato della Valle d’Aosta e nello specifico le sedi scelte per ospitare l’evento saranno Aosta, Courmayeur e Pila.



Una manifestazione che coinvolgerà 29 academies per un totale di oltre 1000 giocatrici e giocatori, 150 allenatori e 400 genitori al seguito. E andando più nel dettaglio, ci saranno ragazzi nati dal 2007 al 2012 e ragazze nate nel 2007 e nel 2008. Quasi 30 academies provenienti da 22 Paesi differenti (di cui almeno una per ogni Continente): Tunisia, Egitto, Nigeria, U.A.E., Oman, Arabia Saudita, Cipro, Ungheria, Gran Bretagna, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, Malta, Colombia, Guatemala, Cile, Argentina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti.



Si inizierà martedì 14 con la cerimonia di apertura all’Allianz Stadium, in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook (da confermare questa informazione). Poi, i tre giorni seguenti (15, 16 e 17) saranno interamente dedicati alle gare del torneo che si disputeranno presso gli impianti di Montfleury e Gressan, Charvensod, Saint Pierre e Aymavilles, Villeneuve e Roisan, Morgex e Courmayer, su campi in erba naturale e sintetica. Venerdì 17 sarà anche il giorno delle finalissime delle varie categorie che si giocheranno in una location da sogno: il JTC, il centro sportivo della Prima Squadra.



La Juventus Academy World Cup volgerà al termine nella giornata di sabato con la cerimonia di chiusura che si terrà ancora una volta all’Allianz Stadium. Tantissimi Paesi coinvolti e due soli colori, il bianco e il nero, pronti a unire oltre 1000 ragazzi che vivono tutti per la stessa passione: quella per il calcio.



Un evento unico è alle porte e noi siamo pronti a farvelo vivere da vicino. Potrete, infatti, seguire la World Cup sul nostro sito e sui nostri canali social.