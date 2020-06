Ci siamo, manca poco all'epilogo della Coppa Italia. La finalissima che la Juventus disputerà domani sera, alle ore 21, contro il Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri, reduci dal doppio confronto con l'Inter, partiranno soltanto domani mattina per Roma; i bianconeri anticiperanno i tempi e già nel pomeriggio raggiungeranno la Capitale. Ultima seduta alla Continassa, da dove Sarri raggiungerà poi l'Allianz Stadium: per il tecnico, finalmente il ritorno in conferenza stampa. Parlerà alle ore 13.30 e sarà visibile in diretta su Sky Sport e Juventus TV.