La Champions League è alle porte. L'atmosfera più bella sta per tornare, le notti di stelle assolute, di emozioni da doppia sfida ad eliminazione diretta. La Juve la presenta così: "Il 17 marzo è una di quelle date da segnare sul calendario. Alle 21, all'Allianz Stadium, la Juve scenderà in campo per il match di ritorno degli ottavi di finale contro l'Olympique Lyonnais (andata in Francia il 26 febbraio)".



Via alla vendita libera, a partire da oggi, il 19 febbraio alle 10.



I canali di acquisto: Ticketone.it (sport.ticketone.it), le ricevitorie Listicket abilitate e il call center Ticketone 892.101 (servizio a pagamento).