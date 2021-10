La Juventus questa settimana lavorerà alla Continassa coi pochi giocatori che non sono dovuti partire per le rispettive nazionali, e osserverà tutti gli altri in giro per il mondo, augurandosi il meglio: che giochino bene e non s'infortunino.

Tra questi, spicca il blocco azzurro. Ultimamente si era un po' affievolita la quantità di juventini nell'Italia. Il famoso "blocco Juve" in Nazionale era un po' venuto meno, con "solo" 4 elementi della Juve presenti nel gruppo del c.t. Mancini nel vittorioso Europeo. Ora però, grazie anche al mercato estivo, i numeri sono tornati quelli di un tempo.

Come fa notare Tuttosport, infatti, per le final four di Nations League Mancini ha convocato 6 giocatori della Juventus: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Moise Kean. Proprio come ai tempi di Antonio Conte, quando a Euro 2016 erano presenti Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Sturaro e Zaza. Bentornato, zoccolo duro!