La Juve non è più italiana. L’unico titolare al momento è Leonardo Bonucci. Certo, De Sciglio e Bernardeschi, così come Chiellini, non appena recupererà, sono nell’orbita azzurra, ma il vecchio nucleo bianconero non c’è più. Un cruccio per i vertici societari, che lavorano da tempo per ricostruire la vecchia Ital-Juve.



DIMINUTI - Andrea Barzagli si è ritirato, Spinazzola è stato spedito alla Roma, mentre Pellegrini in prestito al Cagliari. Perin è tornato al Genoa, così come Sturaro. Kean invece è andato all’Everton, in Premier League, mentre De Sciglio è restato all’ultimo, nonostante fosse già stato ceduto al PSG. OBIETTIVI - Come riferito da calciomercato.com, il primo è Riccardo Orsolini, con la Juve pronta a far valere quell’accordo verbale con il Bologna per riportarlo a Torino subito, la prossima destate, per 26 milioni di euro. In stand-by restano Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, seguiti anche dall’Inter. Per il centrocampo del futuro l’obiettivo numero uno è invece Sandro Tonali. Il regista del Brescia piace, e da tempo, a Fabio Paratici. Costa tanto, 50 milioni, ma la Juve ci proverà. Altre idee sono Emerson Palmieri, legato anche al futuro di Pellegrini, poi Gigio Donnarumma, in base al rinnovo di Szczesny. La Juve riflette: ora vuole tornare ad essere Ital-Juve.