Torna di moda l'hashtag #ConteOut. Ma è per il Premier o per il tecnico dell'Inter? Svelato il mistero: ce l'hanno con l'allenatore. In realtà, basta dare un'occhiata al volume di messaggi contro l'ex mister della Juventus, reo stavolta di aver sciupato un'occasione d'oro con la Sampdoria questo pomeriggio. Una sconfitta che fa male e che si preannuncia decisamente pesante. Tanto quanto... una crisi di governo. Tra hashtag che s'incastrano, storie che s'incrociano, almeno stavolta pare non ci siano più dubbi. Una buona parte della tifoseria nerazzurra è stanca. E vuole il leccese lontano dalla Pinetina...



Scorri i messaggi nella gallery.