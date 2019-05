Your browser does not support iframes.

Lo splendido volto nuovo di Sportitalia si chiama Agata Alonzo. Il "nuovo acquisto" della televisione tematica, apparsa per la prima volta lo scorsa esatate al fianco di Michele Criscitiello nella trasmissione dedicata al calciomercato, è già tra le preferite degli utenti, anche sui propri canali social ufficiali, in particolare su Instagram. Il motivo? La modella originaria di Verona non si nasconde e si mostra in tutta la propria bellezza, con scatti da urlo che fanno impazzire i suoi quasi 12.000 follower. Destinati a crescere, giorno dopo giorno, ammirandola in televisione e sui social.



Scoprite la sexy Agata nella nostra gallery dedicata.