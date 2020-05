Il girone dei lamentosi è tornato di moda su Twitter. Tanti, tantissimi i commenti di gioia per il ritorno del calcio, per la ripartenza della Serie A. Sin dal momento dell'annuncio di Spadafora, sul noto social si sono susseguiti messaggi di gratitudine e voglia di ripartire, ma qualcuno ha sfruttato la scia anche per puntare il dito contro il comitato tecnico scientifico, reo di non aver eliminato la clausola sulla quarantena obbligatoria in caso di nuova positività. "In sostanza - scrive un utente - per far terminare il campionato entro il 3 agosto bisognerà nascondere eventuali positivi"; altri puntano sulla frenesia del calendario finale: "Così è impossibile".



