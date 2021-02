Mauro Icardi sta ritrovando il sorriso al Psg. L'attaccante forma uno dei tridenti più forti in assoluto insieme a Mbappé e Neymar, ma l'argentino rimane sempre nei radar italiani. L'unico club che può permettersi certe cifre in Serie A, al momento è la Juventus. E la stampa francese è convinta che i bianconeri la prossima estate possano fare un tentativo per riportare in Italia Icardi, al quale avevano già pensato quando stava lasciando l'Inter. Un vecchio pallino, che nei prossimi mesi può tornare di moda.