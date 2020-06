C'è uno spiraglio d'apertura per la cessione di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano è stato accostato anche alla Juventus come colpo da novanta per l'attacco di Sarri: nessun contatto né tra club né con l'agente al momento, ma se dovesse essere confermata la squalifica del City dalla Champions potrebbero aprirsi nuovi scenari. La Juve infatti non ha mai abbandonato completamente la possibilità di portarlo in Italia, ipotesi diventata più complicata a causa della pandemia; il prezzo però potrebbe scendere se il City non dovesse fare la Champions, e a quel punto, la Juve, potrebbe pensare davvero a Gabriel Jesus.