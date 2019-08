di BN

Ci siamo. Dopo la meritata sosta estiva, la Juventus torna in campo per l'esordio stagionale e in campionato domani alle ore 18 allo stadio Tardini contro il Parma, che ha come obiettivo quello di salvarsi, ma con ambizioni d'Europa dopo un mercato da protagonista. I bianconeri, dal canto loro, hanno un solo obiettivo per la stagione in Italia: il nono scudetto consecutivo, il primo con Maurizio Sarri in panchina. Sarri che, per colpa della polmonite che lo ha colpito negli scorsi giorni, non sarà presente a Parma, lasciando il posto al vice, Giovanni Martusciello.



LA FORMAZIONE - Le scelte di formazione, però, dovrebbero riproporre, a grandi linee, quanto visto a Trieste lo scorso sabato, nell'ultima amichevole di questa preparazione estiva. In difesa partirà dalla panchina il grande acquisto del mercato bianconero, Matthijs de Ligt, mentre potrebbe esordire dal primo minuto Danilo sulla fascia destra. A centrocampo un altro nuovo acquisto, Adrien Rabiot, scalpita per un posto da titolare, mentre in attacco tornerà Cristiano Ronaldo, con Paulo Dybala falso nueve.



La probabile formazione della Juventus a Parma per l'esordio stagionale è nella nostra gallery dedicata.